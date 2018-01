Tödlicher Verkehrsunfall im Bezirk Murtal

Bei dem Unfall ist eine Person ums Leben gekommen. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

In Hetzendorf im Bezirk Murtal in der Steiermark ist am Donnerstag ein 64-Jähriger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, geriet der Mann gegen 15.00 Uhr auf der B77 mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er im Ortsgebiet mit dem entgegenkommenden Wagen eines 51-Jährigen.