Tödlicher Verkehrsunfall in Piesendorf: Tiroler Unfalllenker muss ins Gefängnis

Der Tiroler stand am Montag wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht.

Ein 57-jähriger Tiroler ist am Montagnachmittag am Landesgericht Salzburg wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls zu einem Jahr Haft, davon neun Monate auf Bewährung, verurteilt worden. Der Mann war am 20. Juni 2017 in Piesendorf (Pinzgau) mit seinem Wagen völlig reaktionslos auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen das Auto eines Deutschen geprallt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.