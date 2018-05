Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. (SYMBOLBILD) - © Bilderbox

Einen tödlichen Verkehrsunfall hat es am Dienstagabend in Fieberbrunn in Tirol gegeben. Ein Motorradfahrer krachte gegen 17.30 Uhr bei einem Überholmanöver in einen entgegenkommenden Pkw. Der Ungar verstarb noch an der Unfallstelle.