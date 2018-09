Tödliches Überholmanöver im Lungau: Bedingte Haftstrafe für Lenker

Wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls am 2. Mai bei Tamsweg im Lungau ist am Donnerstag der 22-jährige Unfallverursacher zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten auf Bewährung am Landesgericht Salzburg nicht rechtskräftig verurteilt worden. Der Lungauer überholte auf der Murtalstraße (B96) einen Lkw und krachte frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Der Lenker, ein 58-jähriger Einheimischer, kam damals ums Leben.