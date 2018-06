Tötungsdelikt von Viersen: Trennung “war ihr Todesurteil”

Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft - © APA (dpa)

Die deutsche Polizei hat Details zu einem Tötungsdelikt unter Jugendlichen in Viersen (Nordrhein-Westfalen) veröffentlicht, das seit Anfang der Woche für Debatten sorgt. Wenn Iuliana R. sich von ihm trenne, bringe er sie um, soll der 17-jährige Verdächtige Freunden angekündigt haben. Das schilderte der Leiter der Mordkommission, Ingo Thiel, am Donnerstag in Mönchengladbach.