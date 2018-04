Tonnenschwerer Fels donnerte im Lungau auf bewohnten Grund

Großes Glück hatten am späten Sonntagnachmittag vier Menschen bei einem Felssturz in Tweng im Lungau. Die drei Männer und eine Frau saßen gerade auf der Veranda ihrer Gartenhütte neben einem Wohnhaus, als sich in einer Wand oberhalb der Liegenschaft ein mindestens sieben Tonnen schwerer Felsbrocken löste und direkt auf das Grundstück herunterdonnerte, berichtete die Polizei am Montagnachmittag.

Die drei Männer im Alter von 39, 62 und 71 Jahren sowie die 82-Jährige sprangen sofort auf, als sie das Geräusch wahrnahmen, und rannten Richtung Katschberg Bundesstraße, um sich in Sicherheit zu bringen. Der Fels kollerte aus dem Wald bis direkt vor die Gartenhütte und kam dort zu liegen. Verletzt wurde niemand, mehrere Gegenstände wurden aber zertrümmert. Der Felsblock dürfte sich aus der Wand, die sich mehrere 100 Höhenmeter oberhalb des Hauses befindet, gelöst haben. Der Landesgeologe begutachtete die Stelle heute vom Hubschrauber aus und konnte keine unmittelbare Gefahr mehr erkennen. Die Liegenschaft muss deshalb nicht evakuiert werden. (APA)