Topgesetzter Thiem bei Erste Bank Open gegen Gasquet

Bereits 2017 trafen Thiem und Gasquet aufeinander - © APA (EXPA/Haumer)

Die Auslosung für das mit 2,788 Mio. Euro dotierte ATP-500-Turnier in der Wiener Stadthalle hat dem topgesetzten Dominic Thiem kein einfaches Auftakt-Los gebracht. Der 25-jährige Niederösterreicher, dessen bisher bestes Wien-Resultat 2013 ein Viertelfinale war, trifft am Dienstag auf den Franzosen Richard Gasquet. Der 28. der Weltrangliste bestreitet am Samstag das Halbfinale in Antwerpen.