“Topleistung von A – Z”: Rose von seinen Bullen begeistert

Trainer Marco Rose ist mit Red Bull Salzburg zufrieden. - © APA/KRUGFOTO

Meister Salzburg schließt nahtlos an die Vorsaison an und marschiert in der Fußball-Bundesliga unbeeindruckt vornweg. Am Samstag setzten sich die Bullen im Schlager gegen die Wiener Austria zuhause souverän mit 2:0 durch und holten sich mit dem fünften Sieg im fünften Saisonpflichtspiel eine weitere Moralinjektion für die Mission Champions League, die am Dienstag in Skopje fortgesetzt wird.