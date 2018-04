Kein Ball wurde hergeschenkt - © APA (Getty)

Die Toronto Raptors haben in der Nacht auf Mittwoch in den Play-offs der National Basketball Association (NBA) auch Spiel 2 der Erstrundenserie (best of seven) gegen die Washington Wizards gewonnen und damit auf 2:0 gestellt. Beim 130:119 (76:58)-Heimerfolg der Kanadier kam der Wiener Jakob Pöltl in 14 Minuten auf vier Punkte, vier Rebounds und drei Fouls.