Toronto gewann letztes Heimspiel im NBA-Grunddurchgang

Toronto feierte gegen Orlando den 34. Sieg im 41. Spiel vor eigenem Publikum. Das ist – gleichauf mit den Houston Rockets – die beste Heimbilanz aller NBA-Teams. Insgesamt halten die Raptors nun bei 58:22-Siegen. Der NBA-Grunddurchgang geht für sie mit den Spielen bei den Detroit Pistons (Nacht auf Dienstag) und bei Miami Heat (Nacht auf Donnerstag) zu Ende.

Gegen Orlando scorten insgesamt sieben Spieler der Nummer eins im NBA-Osten zweistellig, unter ihnen auch Jakob Pöltl. Der 22-jährige Center aus Wien steuerte zwölf Zähler bei. Zudem verbuchte er in 24:28 Minuten auf dem Parkett fünf Rebounds und je einen Assist sowie Steal. “Unsere Heimbilanz kann sich mit 34:7 sehen lassen”, stellte Pöltl zufrieden fest.

Das Team der Stunde in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga bleiben die Philadelphia 76ers, die mit einem 109:97 gegen die Dallas Mavericks den 14. Sieg in Serie feierten. Sie festigten damit Platz drei in der Eastern Conference. Im Westen fixierte Utah Jazz durch ein 112:97 bei den Los Angeles Lakers das Play-off-Ticket. Um vier noch zu vergebende Postseason-Plätze rittern fünf Teams.

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Sonntag: Toronto Raptors (Jakob Pöltl mit zwölf Punkten und fünf Rebounds in 24:28 Minuten) – Orlando Magic 112:101, Charlotte Hornets – Indiana Pacers 117:123, Philadelphia 76ers – Dallas Mavericks 109:97, Boston Celtics – Atlanta Hawks 106:112, Memphis Grizzlies – Detroit Pistons 130:117, Los Angeles Lakers – Utah Jazz 97:112, Phoenix Suns – Golden State Warriors 100:117.

(APA)