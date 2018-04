Toronto gewann NBA-Schlager gegen Boston 96:78

DeMarDeRozan war einmal mehr Torontos Topscorer - © APA (AFP/Getty)

Die Toronto Raptors haben den Schlager der Eastern Conference in der National Basketball Association (NBA) deutlich für sich entschieden. Sie setzten sich in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) gegen die Boston Celtics mit 96:78 durch. Platz eins im Osten vor dem Start in die Play-offs dürfte den Kanadiern bei drei Siegen Vorsprung und nur mehr vier ausstehenden Spielen nicht mehr zu nehmen sein.