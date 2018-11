Toronto machte das Dutzend an Siegen in NBA voll

Pöltl musste wegen einer Knöchelverletzung aussetzen - © APA

Die Toronto Raptors haben am Samstag das Dutzend an Siegen im laufenden NBA-Spieljahr voll gemacht. Sie bezwangen die New York Knicks ungefährdet mit 128:112 und halten als klare Nummer eins der Eastern Conference bei einer 12:1-Bilanz. Erfolgreichster Scorer der Kanadier war Pascal Siakam mit 23 Punkten.