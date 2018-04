Toronto nach Sieg gegen Washington wieder in Führung

Der Wiener trug in Spiel Nummer fünf in 16 Minuten neun Punkte (3/5 2er, 3/6 Freiwürfe), drei Rebounds, zwei Assists und einen Steal bei einem Foul bei. “Ich finde, wir haben nicht schlecht gespielt, aber so richtig sind wir offensiv nicht in den Flow gekommen und hinten hatten wir mit der Schnelligkeit von John Wall und am Rebound Probleme”, analysierte Pöltl nach der Partie.

Die nächste Begegnung findet am Samstag wieder in Washington statt. Mit einem Sieg könnten die Raptors bereits in die Conference Semifinals einziehen.

(APA)