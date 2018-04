Toronto verpasste mit 109:116 in Miami 60. Saisonsieg

Im 82. und letzten Spiel der regulären Saison setzte Jakob Pöltl einige Akzente. Er bekam bei seinem insgesamt 136. NBA-Einsatz mit 29:08 Minuten so viel Spielzeit wie nie zuvor. Der Wiener nützte dies zu seinem vierten Double-Double in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. Er verbuchte 16 Punkte und zwölf Rebounds, sechs davon am offensiven Brett. Außerdem gingen drei Steals und zwei blockierte Würfe auf das Konto des 22-jährigen Centers. Pöltl schaffte damit exakt 100 Blocks (1,2 pro Spiel) und war im NBA-Grunddurchgang somit einer von nur 15 Spielern mit einem dreistelligen Wert in dieser Kategorie.

In der American Airlines Arena sorgte der 2,13 Meter große Center mit einem Tip-in bei noch 8,4 Sekunden Spielzeit für das 105:105 und damit für die Verlängerung. In der Extra-Periode hatten die Gastgeber aus Florida dann den klar längeren Atem. “Ab jetzt gilt die Konzentration unserem Erstrunden-Gegner Washington”, ließ Pöltl vor dem Heimflug nach Toronto wissen. Die Kanadier wurden im letzten Spiel der regulären Saison von Kyle Lowry angeführt, der mit 28 Punkten, zehn Rebounds und neun Assists knapp ein Triple-Double verpasste. Bei Miami war Guard Wayne Ellington (32) erfolgreichster Scorer.

Der NBA-Grunddurchgang ist mit insgesamt zwölf Spielen zu Ende gegangen. Als letztes Team qualifizierten sich die Minnesota Timberwolves durch ein 112:106 n.V. gegen den direkten Konkurrenten Denver Nuggets für das Play-off. Die Entscheidung hätte kaum spannender sein können.

Torontos Erstrundengegner Washington unterlag zum Abschluss bei Orlando Magic 92:101. Die Philadelphia 76ers feierten indes mit einem 130:95 gegen die Milwaukee Bucks den 16. Sieg in Serie und bauten damit ihren Club-Rekord weiter aus.

Besser als Toronto bilanzierten im zu Ende gegangenen Grunddurchgang nur die Houston Rockets (65:17). Die Texaner unterlagen zum Abschluss ohne ihre Stars bei den Sacramento Kings 83:96.

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Mittwoch: Miami Heat – Toronto Raptors (Jakob Pöltl mit 16 Punkten und zwölf Rebounds in 29:08 Minuten) 116:109 n.V., Boston Celtics – Brooklyn Nets 110:97, Cleveland Cavaliers – New York Knicks 98:110, Orlando Magic – Washington Wizards 101:92, Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks 130:95, Chicago Bulls – Detroit Pistons 87:119, Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 112:106 n.V., New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 122:98, Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 137:123, Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 100:115, Portland Trail Blazers – Utah Jazz 102:93, Sacramento Kings – Houston Rockets 96:83.

Play-off-Duelle der ersten Runde (Best-of-seven) – Eastern Conference: Toronto Raptors (1) – Washington Wizards (8), Boston Celtics (2) – Milwaukee Bucks (7), Philadelphia 76ers (3) – Miami Heat (6), Cleveland Cavaliers (4) – Indiana Pacers (5) – Western Conference: Houston Rockets (1) – Minnesota Timberwolves (8), Golden State Warriors (2) – San Antonio Spurs (7), Utah Jazz (3) – Oklahoma City Thunder (6), Portland Trail Blazers (4) – New Orleans Pelicans (5).

(APA)