Totalausfall nach Pleite der WW-Holding möglich

Die Pleite der WW Holding AG (vormals Wienwert Holding AG) nimmt immer dramatischere Formen an. Circa 150 Gläubiger haben Forderungen von rund 79 Mio. Euro angemeldet, samt den schon bekannten 35,3 Mio. Euro Anleihegläubiger-Forderungen. Ein Totalausfall sei möglich, erklärte der KSV1870 am Dienstag nach der Prüfungstagsatzung am Handelsgericht Wien.