Tote am Golan: Blauhelme werden befragt

Österreich war bis 2013 am Golan im Einsatz. - © JALAA MAREY / AFP/Archiv

Im Fall der am Golan erschossenen syrischen Geheimpolizisten hat das Verteidigungsministerium in Wien nur von der Schießerei an sich gewusst, nicht jedoch von der Involvierung der Österreicher. Das sagte Ministeriumssprecher Oberst Michael Bauer der APA auf Anfrage. Am Donnerstag beginnen die Befragungen der Soldaten.