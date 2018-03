Der Hubschrauber vom Typ U.S. HH-60 Pave Hawk ist den Angaben zufolge bereits am Donnerstagabend abgestürzt. Ein begleitender zweiter Hubschrauber habe den Absturz gemeldet. Irakische Sicherheitskräfte und Mitglieder der Anti-IS-Koalition hätten das Gebiet um die Absturzstelle gesichert, hieß es in einer Erklärung.

Die USA beteiligen sich mit der Operation Inherent Resolve im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak und in Syrien.

(APA/dpa)