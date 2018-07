Tote bei Protesten gegen Benzinpreiserhöhung in Haiti

Bei Plünderungen starben mindestens sieben Menschen - © APA (AFP)

Trotz der vorübergehenden Rücknahme von kräftigen Benzinpreiserhöhungen haben sich die gewaltsamen Proteste in Haiti am Samstag fortgesetzt. Wütende Demonstranten steckten TV-Berichten zufolge in der Hauptstadt Port-au-Prince Straßensperren in Brand, plünderten Geschäfte und griffen Hotels an. Bei Plünderungen kamen laut der Nachrichtenagentur HPN mindestens sieben Menschen ums Leben.