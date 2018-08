Vier Tote bei Selbstmordanschlag auf Moschee in Afghanistan

Bei einem Angriff auf eine schiitische Moschee in der ostafghanischen Provinz Paktia sind mindestens vier Menschen getötet worden. Mindestens weitere 56 Menschen wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, so Wulajat Khan Ahmadsai, Leiter der Gesundheitsbehörde der Provinz. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff.

Nach Polizeiangaben drangen während des Freitagsgebets zwei Bewaffnete in die Moschee in der Provinzhauptstadt Gardes ein und eröffneten das Feuer auf die Gläubigen. Beide Attentäter hätten kurz darauf ihre Sprengstoffwesten gezündet. In Gardes gibt es nach Angaben der Provinzregierung nur eine kleine schiitische Gemeinde, der rund 200 Familien angehören. Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten sind in Afghanistan traditionell nicht stark ausgeprägt. Sie nehmen aber zu, seit die in Afghanistan seit 2015 präsente Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit einer Anschlagsserie auf Schiiten begonnen hat. (APA/ag.)