Bei einer schweren Gasexplosion in einem Krankenhaus in Chile sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Weitere Menschen wurden bei dem Unglück in der Stadt Concepción laut Polizei verletzt. Auf Fotos waren schwere Schäden zu sehen. Vor der Explosion sei in der Klinik Gas ausgetreten, sagte der Bürgermeister der Stadt der Zeitung “La Tercera”.