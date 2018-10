Selbstmordanschlag in Schule auf der Krim

Der fand in der Stadt Kertsch statt - © APA (Grafik)

Bei einem Selbstmordanschlag in einer Schule auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind zahlreiche Kinder ums Leben gekommen. Der Rektor der Schule in der Stadt Kertsch sagte, ein Angreifer habe sich im Inneren der Schule in die Luft gesprengt. Bewaffnete Männer seien zudem durch die Räume gegangen und hätten jeden erschossen, den sie finden konnten.