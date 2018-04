Ein Mensch ist bei der Explosion ums Leben gekommen. - © APA/MA 68 LICHTBILDSTELLE

Bei einer Explosion und einem anschließenden Brand in einem Wohnhaus in Wien-Meidling ist in der Nacht auf Freitag eine Person ums Leben gekommen. Drei Bewohner wurden zudem leicht verletzt, berichtete die Feuerwehr in der Früh in einer Aussendung.