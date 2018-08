“Tour-Busen” versorgt Wiener Arbeiterstrich mit Wasser

Der Laster versorgt die Arbeiter mit frischem Wasser - © APA (Joanna Pianka)

Nicht nur Prostituierte gehen auf den Strich – auch Arbeiter bieten auf einigen Straßen Wiens ihre Dienste an. Der Künstler Milan Mijalkovic wird sie in den nächsten Tagen mit einem speziellen Gefährt besuchen, um auf die prekäre Situation der Betroffenen aufmerksam zu machen. Unterwegs ist er mit einem Kleinlaster, an dem ein Trinkbrunnen in Form einer weiblichen Brust befestigt ist.