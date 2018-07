Zwangspause für das Feld kurz nach Carcassonne - © APA (AFP)

Eine Protestaktion lokaler Bauern hat am Dienstag für eine Unterbrechung der 16. Etappe der Tour de France gesorgt. Wie auf TV-Bildern zu sehen war, hatten die Bauern Heuballen auf die Straße gerollt, so dass die Radprofis anhalten mussten. Die Rennleitung stoppte die Etappe 26 Kilometer nach dem Start in Carcassonne.