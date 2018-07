Tourismus-Landesrätin lehnt Eintrittsgeld für die Wachau ab

Niederösterreichs Tourismus-Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) hat sich am Samstag gegen eine Abgabe für Touristen in der Wachau ausgesprochen. Den Vorschlag hatte ihr Parteikollege, der scheidende Melker Bürgermeister Thomas Widrich, am Dienstag gegenüber der “NÖN” geäußert.

Laut Bohuslav käme ein Großteil der Ausflugsgäste aus Niederösterreich. "Eine solche Maßnahme würde unsere Landsleute belasten", betonte die Landesrätin. Anstelle von Eintrittsgeldern plädiere sie für ein besseres Management der Besucherströme zu Spitzenzeiten. Als erste Maßnahme sei der Geschäftsführer der Destination Donau, Bernhard Schröder, beauftragt worden, Meinungen aus der Region einzuholen. "Ziel ist es, dass man gute Konzepte für die kommende Saison entwickelt", so Bohuslav. (APA)