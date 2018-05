Touristenbus in Hallstatt ausgebrannt – Keine Verletzten

Alle 27 Passagiere konnten rechtzeitig aussteigen - © APA (Fotokerschi.at)

Ein Touristenbus ist Dienstagmittag in Hallstatt (Bezirk Gmunden) ausgebrannt. Alle 27 Passagiere konnten rechtzeitig aussteigen, verletzt wurde niemand. Der Chauffeur des deutschen Busunternehmens, der die thailändischen Gäste in München abgeholt hatte, bemerkte bei der Einfahrt in den Tunnel an der Hallstätter Landesstraße das Aufleuchten einer Störungsmeldung, teilte die oö. Polizei mit.