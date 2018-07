Touristin in Indien offenbar Opfer von Gruppenvergewaltigung

In der indischen Stadt Tiruvannamalai wurde die Touristin aus Russland von sechs Männern vergewaltigt. - © APA/AFP

In Indien ist eine russische Touristin mutmaßlich betäubt und Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden. “Sechs Männer sind im Zusammenhang mit der Vergewaltigung und Betäubung der Frau festgenommen worden”, sagte die leitende Ermittlerin am Donnerstag. Die Tat wurde demnach in der Nacht auf Montag in einem Hostel in der südlichen Touristen-Stadt Tiruvannamalai verübt.