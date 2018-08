Toyota fuhr im Frühjahrsquartal Rekordgewinn ein

Toyota verdiente kräftig - © APA (AFP)

Der japanische Autoriese Toyota hat von April bis Juni einen neuen Rekordquartalsgewinn eingefahren. Unter dem Strich verdiente der Autobauer rund 657 Mrd. Yen (5 Mrd. Euro). Das waren 7,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie Toyota am Freitag mitteilte. Vor allem die Verkäufe in den USA und in China trugen zum guten Ergebnis bei. Der Umsatz kletterte um 4,5 Prozent auf 7,36 Billionen Yen.