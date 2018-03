Am Mittwoch hatte Toys’R’US bereits angekündigt, alle Geschäfte in Großbritannien herunterzufahren. Die Einzelhandelskette mit ihren rund 64.000 Mitarbeitern weltweit hatte vor sechs Monaten Insolvenz angemeldet. In Österreich betreibt der Konzern 15 Filialen, eine davon in Wals (Flachgau).

(APA/ag.)