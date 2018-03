Die Erfolgsgeschichte der „Herzaljogd“ des Trachtenverein Barmstoana Oberalm ging in die nächste Runde. Am hieß es bereits zum siebten Mal: Suche und finde dein Herz in einer einzigartigen Partynacht. In den historischen Gemäuern des Ziegelstadels in Hallein gelingt es immer wieder das Moderne mit Tradition zu verbinden und viele Mädels und Burschen im Dirndln und der Lederhose herbei zu locken. Unser Fotograf David hat ich ins Getümmel gestützt.