Traditionelle Holztrift am Königsee

Zum 40-jährigen Jubiläum des Nationalparks Berchtesgaden und der Gemeinde Schönau am Königssee veranstalteten beide das Fest am Königssee. Dazu wurde die alte Triftrinne, die von der Seeklause am Königssee bis zum Betriebshof Revier Königssee der Nationalparkverwaltung verläuft, reaktiviert. Bis 1970 war sie regelmäßig in Betrieb.