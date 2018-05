Traditionelle Salzburger Dult steht in den Startlöchern

Die Salzburger Dult läuft bis zum 27. Mai im Salzburger Messezentrum. - © Franz Neumayr

Mit dem feierlichen Presse-Bieranstich wurde am Donnerstag die Dult-Saison in Salzburg eingeläutet. Highlights sind im Messezentrum in der Landeshauptstadt heuer das 80 Meter hohe Kettenkarussell und die kurvenreiche Hängeachterbahn “Eurocoaster”.