Tragisch: Bursch ertrinkt in selbst gegrabenen Loch am Strand

Für den Bursch kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). - © AFP PHOTO FRANK PERRY

Ein junger Mann ist an einem französischen Strand in einem selbst gegrabenen Loch ertrunken. Der 21-Jährige habe das Loch auf der Ile de Noirmoutier an der Atlantikküste “aus eigenem Antrieb” in den Sand gegraben und sich dann hineingelegt, sagte ein Justizvertreter am Montag. Er wurde von der Flut überrascht.