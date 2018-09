Traktoranhänger in NÖ umgestürzt: Braut erliegt Verletzungen

Die Braut wurde bei dem Unfall verletzt und verstarb nun. - © APA/RKNÖ/S. BOHLHEIM

Der Unfall mit einem umgestürzten Traktoranhänger bei einer Ausfahrt im Rahmen eines Polterabends in Allhartsberg (Bezirk Amstetten) vom 8. September hat nun ein Todesopfer gefordert. Die Braut erlag am Montagabend ihren schweren Kopf- und Thoraxverletzungen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag.