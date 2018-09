Traktoranhänger stürzt in NÖ um: 13 Frauen teils schwer verletzt

Die Unfallstelle in Niederösterreich. - © APA/RKNÖ/S. BOHLHEIM

Ein mit 14 Personen besetzter Traktoranhänger ist am Samstagabend in Allhartsberg (Bez. Amstetten) in Niederösterreich umgestürzt. Sechs Menschen wurden schwer, sieben weitere leicht verletzt, teilte das Rote Kreuz mit. Die Opfer – alle Frauen – wurden in Krankenhäuser in Nieder- und Oberösterreich transportiert.