Kassenreform: SGKK bekräftigt die verfassungsrechtlichen Bedenken

SGKK-Obmann Huss warnte außerdem vor einer Drei-Klassen-Medizin, die mit der Kassenreform gefördert werde. - © Neumayr/Archiv

Die Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK) hat am Mittwoch bei einem Pressegespräch ihre Kritik an der geplanten Kassenreform bekräftigt. Andreas Huss, Obmann der SGKK, sprach angesichts der Regierungspläne von einer mit der Reform verbundenen “Verstaatlichung des Gesundheitswesens”. AK-Präsident Peter Eder warnte davor, dass Salzburger Versichertengelder an die Zentrale abfließen würden.