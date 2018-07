“Kongoaffen”: Brucker FPÖ-Funktionär tritt nach Facebook-Posting zurück

Der stellvertretende Ortsparteichef der FPÖ in Bruck trat am Samstag zurück (Symbolbild). - © APA/EXPA

Der stellvertretender Ortsparteichef der FPÖ in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau), Andreas Giezinger, trat am Samstag nach einem rassistischen Kommentar auf Facebook zurück. Er bezeichnete den neuen Fußball-Weltmeister als “Kongoaffen”.