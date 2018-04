Trauerzeremonie und Staatsbegräbnis für Winnie Mandela

Mandela war für viele Menschen ein Vorbild - © APA (AFP)

Die Menschen in Südafrika trauern nach dem Tod von Winnie Mandela um eine Ikone des Jahrzehnte währenden Kampfes gegen die Apartheid. Präsident Cyril Ramaphosa kündigte am Montagabend eine Trauerfeier für Mittwoch in einer Woche und ein Staatsbegräbnis am Samstag darauf an. Er würdigte die Verstorbene als “beständiges Symbol der Sehnsucht unseres Volkes, frei zu sein”.