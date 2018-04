Traumdebüt für Ibrahimovic in USA – “Noch immer hungrig”

Ibrahimovic traf bei jedem ersten Spiel nach Wechsel - © APA (AFP)

Zlatan Ibrahimovic hätte sich sein Debüt in den USA nicht schöner erträumen können. Der schwedische Fußball-Star führte Los Angeles Galaxy mit zwei Treffern in den letzten 20 Minuten zum 4:3-Sieg nach 1:3-Rückstand gegen den Lokalrivalen Los Angeles FC. “Die Fans verlangten etwas, und ich gab ihnen Zlatan”, sagte der 36-Jährige, der in der 71. Minute bei 1:3 eingewechselt worden war.