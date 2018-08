Traumimmobilie der Österreicher bleibt Haus am Land

Der Anteil der Häuselbauer nimmt ab - © APA

Nach wie vor ist das Einfamilienhaus am Land der Wohntraum der Österreicher. Der Trend geht dabei aufgrund höherer Preise in Richtung weniger Fläche, Breitbandzugang ist für viele ein “Must Have”. Zudem reduziert sich der Anteil der Häuslbauer, so die Ergebnisse einer am Mittwoch vorgestellten Umfrage des Gallup-Instituts im Auftrag der Raiffeisen Immobilien.