Traunstein: 36-jähriger Kletterer stürzt 50 Meter weit ab

Der Sturz konnte erst nach etwa 50 Metern durch den 33-jährigen Sicherer gestoppt werden (Symbolbild). - © APA/Angelika Kreiner/Archiv

Bei einem Kletterunfall am Traunstein in Gmunden (Bezirk Gmunden) zog sich am Freitag ein 36-Jähriger aus Bayern schwere Verletzungen zu. Der Mann stürzte 50 Meter ins Seil.