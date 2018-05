Treffen des Papstes mit chilenischen Bischöfen zu Missbrauch

Missbrauch - ein schwieriges Thema in der katholischen Kirche - © APA (AFP/Osservatore Romano)

Im Vatikan hat Papst Franziskus sein Treffen mit chilenischen Bischöfen über den Missbrauchsskandal in ihrem Land begonnen. Laut einer offiziellen Mitteilung kam Franziskus mit den 34 Teilnehmern am Dienstagnachmittag in einem Raum des Audienzgebäudes Paulo VI. zusammen, wie Kathpress meldet. Er habe jedem Bischof einen Text mit einigen Themen zur Meditation übergeben, hieß es.