Treffen von Pompeo und Nordkoreas Unterhändler verschoben

Ein geplantes Treffen von US-Außenminister Mike Pompeo mit Nordkoreas Chefunterhändler Kim Yong-chol in New York ist vorerst verschoben. Das US-Außenministerium teilte in der Nacht auf Mittwoch in Washington mit, das Treffen, das ursprünglich für diese Woche geplant gewesen sei, werde später nachgeholt, wenn die Terminpläne beider Seiten dies zuließen.