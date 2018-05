Trickdiebe erbeuten Goldmünzen in Altstadt

Die beiden Diebe gaben vor, die Münzen kaufen zu wollen. Zuvor müssten sie aber noch Franken in Euro wechseln, so die Polizei in einer Aussendung. Während sie die zwei Münzen begutachteten, stahlen die Täter die Goldmünzen aus dem Schaukasten.

Die Fahndung der Polizei war bisher erfolglos.