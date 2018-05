Trickdiebstahl bei Salzburger Juwelier geklärt

Am 24. Jänner sollen der Bosnier und die Tschechin bei einem Juwelier in der Salzburger Altstadt zugeschlagen haben. Während sie die Angestellte des Geschäfts ablenkten, hätte das Duo einen Ring gestohlen. Der Wert soll sich im fünfstelligen Eurobereich bewegen. In Innsbruck seien die Täter bereits im Vorjahr auf ähnliche Art und Weise aktiv gewesen. Das berichtete die Polizei Salzburg am Dienstag in einer Presseaussendung.

Diebesduo in Frankreich in Haft

Die beiden waren aber nicht nur in Österreich umtriebig, sondern dem Bericht zufolge europaweit auf Diebestour. Im März dieses Jahres wurden sie demnach in Frankreich nach einem Juweliereinbruch festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Auslieferung nach Österreich beantragt.