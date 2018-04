Trio sprengte Bankomat in OÖ und flüchtete mit Beute

Der Bankomat wurde schwer beschädigt. (Themenbild) - © APA/Fohringer/Archiv

Mindestens drei Personen haben in der Nacht auf Montag gegen 3.00 Uhr einen Bankomaten im Foyer eines Geldinstituts in Wartberg ob der Aist (Bezirk Freistadt) gesprengt und sind mit Bargeld in unbekannter Höhe geflüchtet. Dazu benutzten sie einen in derselben Nacht in Steyr gestohlenen Pkw, sagte Chefinspektor Rudolf Frühwirth vom Landeskriminalamt OÖ im Gespräch mit der APA.