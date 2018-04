Trio sprengte Bankomat in OÖ und flüchtete mit Beute

Mindestens drei Personen haben in der Nacht auf Montag gegen 3.00 Uhr einen Bankomaten im Foyer eines Geldinstituts in Wartberg ob der Aist (Bezirk Freistadt) gesprengt und sind mit Bargeld in unbekannter Höhe geflüchtet. Dazu benutzten sie einen in derselben Nacht in Steyr gestohlenen Pkw, sagte Chefinspektor Rudolf Frühwirth vom Landeskriminalamt OÖ im Gespräch mit der APA.

Die Täter sprengten den Geldautomaten mit einem Gas-Luft-Gemisch, bestätigte er Medienberichte. Dabei wurde der Eingangsbereich der Bankfiliale stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Anrainer verständigten die Polizei. Mindestens drei Personen waren am Werk, das habe sich aus Zeugenaussagen und Überwachungsaufnahmen ergeben, so Frühwirth. Eine Fahndung nach dem Fluchtauto, einem wenige Stunden zuvor in Steyr gestohlenen silbernen VW Passat mit Linzer Kennzeichen, lief auf Hochtouren. Der gesamte Tatablauf war sehr gut vorbereitet, Frühwirth sprach von einer "professionellen Vorgehensweise". Eine Bankomat-Sprengung gab es in Oberösterreich zuletzt im Dezember des Vorjahres in Unterweitersdorf im selben Bezirk.