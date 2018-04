Die Fahndung nach den Täter führte bisher nicht zum Erfolg. (Themenbild) - © APA/Gindl/Archiv

Eine 16-Jährige hat Mittwochabend in Linz zwei Räuber in die Flucht geschlagen. Als sie mit ihrem Hund am Bauernberg spazieren ging, packte sie plötzlich ein Mann von hinten und hielt ihr ein Messer an den Hals. Ein zweiter Täter forderte Geld von ihr.