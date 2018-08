Trotz Haft: Lula offiziell Präsidentschaftskandidat

Vertreter der brasilianischen Partei mit Lula-Masken - © APA (AFP)

Die brasilianische Arbeiterpartei (PT) hat am Samstag Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva trotz seiner Haftstrafe zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gekürt. Die Entscheidung war erwartet worden. In einer Botschaft an die Delegierten forderte der inhaftierte 72-Jährige, dass “Brasilien seine Demokratie wiederherstellen muss”.