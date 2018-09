Trotz offener Einserfrage: Lindner spürt Fodas Vertrauen

Lindner kann mit der Situation gut umgehen - © APA (Scheriau)

Die Einserfrage in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft ist vor dem Testspiel am Donnerstag in Wien gegen Schweden und dem Nations-League-Match am Dienstag in Bosnien-Herzegowina ungeklärt. Zwar war unter Teamchef Franco Foda zumeist Heinz Lindner im Einsatz und lieferte dabei ansprechende Leistungen ab, dennoch ist der Oberösterreicher in der ÖFB-Auswahl nicht langfristig gesetzt.